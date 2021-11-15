Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, bu sabah Ermenistan ordusuna ait askerlerin askeri araçlarla Laçın ilindeki Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırına doğru ilerlediklerinin tespit edildiği belirtildi.

PROVOKASYON GİRİŞİMİ

Ermenistan askerlerinin provokasyon girişimine karşı Azerbaycan Ordusu’nun gerekli önlemleri aldığı ve Ermeni askerlerin bölgeden çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

ERMENİSTAN’A UYARI

Bölgedeki durumun kontrol altında olduğunun ifade edildiği açıklamada, Ermenistan’ın bu tür girişimlere son vermesi gerektiği, bu olayın Azerbaycan ve Ermenistan’ın devlet sınırlarının müzakereler yoluyla belirlenmesinin ve haritalandırılmasının önemini bir kez daha gösterdiği ifade edildi.

SORUMLULUK ERMENİSTAN’A AİT

Bakanlık, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliklerin tüm sorumluluğunun Ermenistan’a ait olduğunu da belirtti.

Ermenistan Sniper'lar ile Azerbaycan askerlerine saldırdı! Ermenistan ve Azerbaycan arasında gerilim artıyor. Ermenistan askerleri Kelbecer ilinde Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtı. Sniper ve çeşitli silahlarla yapılan saldırıya Azerbaycan askerleri tarafından sert şekilde karşılık verildi. Yaşanılan gerilim sonrası herhangi bir kaybın olmadığı, durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu kaydedildi.

Erdoğan, Ermenistan'la normalleşme şartını açıkladı Erdoğan ve Aliyev, 27 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli’de havalimanını açtı, yeni eserlerin temelini attı. İkilinin düzenlediği ortak basın açıklamasında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşme süreci için şartını açıklayarak, "Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözmede samimi bir irade sergilemesi gerekiyor. Samimi bir irade koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşmesi önünde bir engel kalmayacaktır" dedi.

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