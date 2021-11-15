Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye'deki son durum olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

BÖLGESEL GÜVENLİK MESELELERİ ELE ALINDI

Bakan Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli savunma Bakanlığı'ndan konuşmanın detaylarıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Görüşmede başta Suriye’deki son durum olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Sırp mevkidaşını ağırladı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç ile görüştü.