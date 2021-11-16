Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör operasyonları ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"HAREKATLARLA TERÖR KORİDORU ENGELLENDİ"

Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı (2016), Zeytin Dalı (2018) ve Barış Pınarı (2019) harekâtları başarıyla icra edilmiştir. Bu harekâtlarda göğüs-göğüse mücadele ile 4.000 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilirken ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru da engellenmiştir.

Unutulmamalıdır ki, terör koridoru engellenmeseydi; ülkemiz çok daha büyük ve kapsamlı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacaktı.

"YUNANİSTAN'A DİPLOMATİK ALANDA VE SAHADA GEREKLİ KARŞILIK VERİLİYOR"

İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor.

Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz.

YUNAN HEYETE ANKARA DAVETİ

Yunanistan ile aramızdaki sorunların uluslararası hukuka uygun, barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalog ile çözülmesini samimi olarak istemekteyiz. Bu çerçevede, güven arttırıcı önlemlere ilişkin görüşmelerin 4. turu için davet ettiğimiz Yunan heyetini Ankara'ya bekliyoruz.

2021'DE 2 BİN 426 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

S-400 AÇIKLAMASI

S-400 bir savunma silah sistemi olup; S-300, NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır.

Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve Afganistan’daki Türk Görev Kuvveti Komutanı’nın da yer aldığı videokonferans toplantısında ülkedeki son gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın köprü tankları Bozkurt’ta Milli Savunma Bakanlığı, Bozkurt’ta yaşanan sel felaketinin ardından köprü tankları yollamıştı. Bozkurt’a ulaşan kaydırmalı köprü tanklarının kurulumuna başlandı.

Milli Savunma Bakanlığı 338 Sözleşmeli Personel Alacak Milli Savunma Bakanlığı 338 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

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