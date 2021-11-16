Türkiye Gazetesi

Başarılı operasyonlar neticesinde sonu gelmeye başlayan terör örgütü PKK'nın, hain pusularla ülkeyi kana bulama planları, Diyarbakır Emniyetinin dikaktiyle sonuçsuz kaldı. Kamu kurum müdürlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları öğrenilen iki terörist, kaldıkları eve yapılan baskınla yakalanıp cezaevine gönderildi.

ŞAFAK OPERASYONUYLA YAKALANDILAR

Diyarbakır polisi aldığı istihbarat sonucunda kentte bulunan 2 PKK’lı teröristin kamu kurum müdürlerine eylem hazırlığında olduğunu tespit ettiğini öğrenerek operasyon başlattı. Polis ekipleri teröristlerin kaldıkları Bağlar ilçesindeki eve operasyon yaptı. Önceki gün şafak vakti eve yapılan operasyonda teröristler evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde çok sayıda mühimmat ve örgütsel malzeme bulundu.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 2 terörist, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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