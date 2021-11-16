Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılacağını duyurmuştu. Bunun ardından TBMM'de adımlar atıldı. AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Bunun yanı sıra teklifte şunlar da var:

- Mesleklerinde en az 10 yıl usta olarak çalışanlar, iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilecek.

- Mesleki eğitim merkezlerinde 12. sınıfta olan öğrencilerin ücreti, asgari ücretin yüzde 50'sinden aşağı olamayacak.

- Yalnızca bilgisayar programlarına ilişkin olarak sağlanan ve koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenleme, bütün eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kapsayacak şekilde genişletiliyor.

- Teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçların ticaretini veya tanıtımını yapanlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Denizlerde balık, midye ve istiridye yetiştiriciliği yapan tesislerin iskele, depo ve temiz su havuzu kurulumu için karada zaruri ihtiyaç alanları karşılanacak.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı doğal gaz arz güvenliğinin izlenmesinden ve arz güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasından sorumlu olacak.

- Elektriğin tasarruflu kullanılmasının teşvik edilmesi amacıyla normal tüketim miktarına uygun bir kademe belirlenecek ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetler bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak.

- Tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliği uygulama proje desteklerinden yararlanabilecek.

- TFF Başkanı, futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespiti halinde, söz konusu sitenin internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılmasına veya yayınla ilgili erişimin engellenmesine karar verecek.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların bu aylıkları kesilmeyecek.

- Elektrikli araç şarj hizmetinin sağlanmasında asli sorumluluk, şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin olacak.

- TEİAŞ, sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesini teminen ve yeterli kapasite olmaması nedeniyle oluşabilecek bölgesel sistem ihtiyaçlarını karşılamak üzere yan hizmetler anlaşmaları kapsamında yeni üretim tesisi yaptırmak veya mevcut üretim tesislerinin kapasitelerini kiralamak amacıyla ihale yapabilecek.

Elektrik faturasında TRT payı ve altyapı giderleri kaldırılıyor Elektrik faturalarında TRT ve altyapı giderlerine ilişkin katkı payının kaldırılmasına yönelik mevzuat hazırlıkları başladı. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı torba teklif taslağına göre bu paylar 2022 yılı başı itibarıyla kaldırılacak. Böylece vatandaşın üzerindeki 3 milyar liralık mali yüke son verilmiş olacak.

Çiftçiye elektrik müjdesi: Tarımsal sulamada TRT payı kaldırılıyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT payının tarımsal sulama abone grubundan kaldırılmasına ilişkin hazırlık yapıldığını ve hazırlığın Meclis'e sunulduğunu açıkladı.