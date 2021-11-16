Türkiye Gazetesi

Tekirdağ-Malkara yolu Beşiktepe Kavşağı'nda kaza yaşandı. Beşiktepe Kışlası’ndan mesai sonrası çıkan askeri personel evlerine gitmek üzere servis aracına bindi. M.C. idaresindeki araç, kavşaktan döndüğü sırasa D.A. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Feci kazada servis yan yatarken içerisinde bulunan 14 asker yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırdı. İçlerinden birinin durumu ağır olarak nitelendirildi.

Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askerî aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Pençe-Şimşek bölgesinden acı haber: 1 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde 1 askerimizin şehit olduğunu, 1 askerimizin de yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybeden askerin Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem olduğu öğrenildi.

Türk askeri insanlık dersi veriyor Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesiyle birlikte ülkeden çıkmaya çalışanların izdihama sebep olduğu Kabil Havaalanı'nda yaşanan kaos dünyanın gündemine damga vurdu. Havalimanında görev yapan Türk güvenlik güçleri ise dünyaya insanlık dersi veriyor.