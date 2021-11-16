Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da iş adamı Abuzer A. ile HDP'li eski Kömür İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Y, terör örgütü PKK'ya finans sağlamak suçundan tutuklandı. Ancak tanıkların ifade değiştirmesi üzerine ikili serbest bıraktı. Bu karara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilince zanlılar hakkında yeniden yakalama kararı çıktı.

YUNAN ASKERLERİ SOYUP GERİ YOLLAMIŞ

Yapılan çalışmalar neticesinde Abuzer A. ile Hüseyin Y, Yunanistan sınırındaki Edirne'nin İpsala ilçesinde yakalandı. Şahısların, sınırı geçtikten sonra Yunan askerleri tarafından soyuldukları ve Türkiye sınırına bırakıldıkları öğrenildi. İkili, Adıyaman'a getirilecek.

Fransa'da PKK'yı destekledi, MİT'e enselendi Fransa'da PKK'ya maddi destek veren kişi, Kocaeli'ne gelince MİT tarafından yakalandı.

Bakan Soylu: Terör örgütünü bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son operasyonlarda 98 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini belirterek, "Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık, bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz" dedi.