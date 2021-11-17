Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan günlük hava tahminlere göre, sıcaklık yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği düşünülüyor.





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14

İzmir: Az bulutlu ve açık 20

Adana: Az bulutlu ve açık 27

Antalya: Az bulutlu ve açık 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15

Erzurum: Az bulutlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19

Rapor: 2021, 1880'den bu yana yaşanan en sıcak 10 seneden biri ABD'de bulunan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) bütün dünyayı tedirgin edecek bir rapor yayımladı. Buna göre böyle giderse 2021, 1880'den bu yana yaşanan en sıcak 10 yıldan biri olabilir.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, sisli hava geliyor Meteorolojinden gelen açıklamaya göre hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan cumartesi ve pazar günü de sisli hava etkisini göstermeye devam edecek