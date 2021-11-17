Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan günlük hava tahminlere göre, sıcaklık yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği düşünülüyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14
İzmir: Az bulutlu ve açık 20
Adana: Az bulutlu ve açık 27
Antalya: Az bulutlu ve açık 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15
Erzurum: Az bulutlu 9
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19
Rapor: 2021, 1880'den bu yana yaşanan en sıcak 10 seneden biri ABD'de bulunan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) bütün dünyayı tedirgin edecek bir rapor yayımladı. Buna göre böyle giderse 2021, 1880'den bu yana yaşanan en sıcak 10 yıldan biri olabilir.
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, sisli hava geliyor Meteorolojinden gelen açıklamaya göre hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan cumartesi ve pazar günü de sisli hava etkisini göstermeye devam edecek