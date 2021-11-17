Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan ordusunun provokasyonları sonucu çıkan çatışmada 1'i teğmen 7 askerin hayatını kaybettiği, 10 askerin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada Ermenistan’ın provakasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığını ve dün akşam saatlerinden itibaren sınırda durumun normalleştiği söylendi. Yapılan açıklamada şehit aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunurken yaşanan tüm sorumluluğun Erivan yönetiminde olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan ordusu Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatarak sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek elverişli mevziler elde etmek için harekete geçti. Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarını önlemişti. Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti.

Azerbaycan: Ermenistan ordusunun araçları yok edildi Azerbaycan sınırında provakasyon yapan Ermeni askerlere Azerbaycan'ın cevabı sert oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin askeri araçlarınını yok edildiğini duyurdu.