Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

SEZAİ KARAKOÇ HAKK'A YÜRÜDÜ

Sözlerimin hemen başında milli sanat ve düşünce nehrimizin günümüze akan temsilcilerimizden olan merhum Sezai Karakoç üstadı rahmetle anıyorum. Kendisi İslam medeniyetini aynı zamanda bir fikir medeniyeti olarak da telakki ediyordu. İnsanı düşüncede hayat arayan, düşüncesi dirilmeden inancı, inancı dirilmeden sanatı ve edebiyatı dirilmeyecek bir varlık olarak görüyordu. Şiirleri, yazıları ve sohbetleriyle dal budak salan ve sanatını da işte bu diriliş ağacının gölgesi etrafında şekillendirmişti. Onun "Ben Müslümanım, insanlığın türküsünü söylüyorum" sözü bile hepimizi uzun uzun düşündürmeye yeterli mesajlarla yüklüdür. Birçok nesillerin olduğu gibi sonraki kuşakların da kendisinden öğrenecek çok şeyleri var diye düşünüyorum. Tabi Karakoç'u Monna Rosa'sız anmak olmaz. "Ah senin yüzünden kara batacak siyah güller, ak güller...

AK PARTİ'DE GÖREV DEĞİŞİMİ

AK Parti Grup Başkanlığına seçilen İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Naci Bostancı 2023 seçimleri için görevinden affını istedi. Kendisiyle yeni vazife alanlarında yakın çalışmayı sürdüreceğiz.

İYİ PARTİ'YE KÜFÜR TEPKİSİ

Her ne kadar bu çatı altında mileltvekilliğinin gerektirdiği vakara duruşa çıkmayanlar bulunsa da meclisimiz milletimizin göz bebeğidir.

Şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim gözümüzde millet vekilliği sakıt olmuştur. Genel Başkanı bir bayan olanın küfrü asla yenilir yutulur değil. Bir bayanın ağzından 'yavşaklar' diye bir ifade çıkar mı? Ne yazık ki bu çatının altı bunu da gördü. Bu çatının altı bu tür kadınlara asla müsaade etmez. Küfürbaz, terbiyesiz, erdemsiz kişilere dersin sandıkta verileceğine inanıyorum.

Hani bacıydı kendisi de, öbür tarafta bu kardeşimizin bacısına söverek ve kendisini tekmeleyerek cevap veriyorsunuz. Şehitlerinin emanetlerine saygı göstermeyenden bu millete hayır gelmez.

CHP'YE TEZKERE TEPKİSİ

Ülkenin 2. büyük partisinin de bölücü örgütün çizgisine dümen kırması hepimizi üzmüştür. Biz bunların sürekli aynı yalanları tekrarlamasına alıştık. Doğrudan ülkemizin güvenliği, insanlarımızın geleceği hedef alınmıştır. CHP'nin tezkere oylamasında ve sonrasındaki tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır. Bu oylamadan sonra CHP'nin sırtını kimler sıvazlıyorsa ipini de onlar tutuyor demektir.

CHP işte bu yeminli Türkiye düşmanlarının ülke içindeki taşeronluğuna talip olmuştur. Pek çok kesime yönelik tehdit diliyle CHP artık fiilen de pozisyon değiştirmeye başlamıştır. Bir yanlarına güya milliyetçi bir partiyi diğer yanlarına bölücü örgütün güdümündeki partiyi alan, arkalarına da kırık dökük kim varsa takan CHP zararlı bir oyun oynuyorlar. Eğer kazanırlarsa Türkiye sonu belirsiz bir kaosa sürüklenecektir.

Bunu biz söylemiyoruz, bunu tarih söylüyor, bunu Menderes'i asan bu ülkenin gençlerini darağaçlarına gönderen darbeler zinciri söylüyor. Bunu 1970'li ve 1990'lı yılların ülkeye ağır maliyetleri olan siyasi ve ekonomik krizleri söylüyor. Bunu bir yandan PKK'nın en üst düzey isimleri, diğer yandan FETÖ'nün borazanları söylüyor. Hatta ve hatta bunu bizzat kendi milletvekilleri söylüyor.

Hiç merak etmeyin başaramayacaklar, çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Milletimiz olup biten her şeyin farkındadır. Bu siklet bu yükü kaldırır, kaldırmakla kalmaz yere çalıp paramparça eder.

HELALLEŞME ÇAĞRISI

Son günlerde bir de 'Helalleşelim' demeye başladılar. Bizim inancımızda helalleşme çok önemlidir. Kılıçdaroğlu Helalleşmeyi nasıl anlıyor önce ona bir bakalım. Bay Kemal önce benim başörtülü bacılarımdan git helallik dile. Utanmadan sıkılmadan hala kalkıyorsun 'Onların hukukunu biz koruduk'. Hayatın yalan.

Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek Kılıçdaroğlu'nun eline tutuşturulan senaryoyu görmesek diyeceğiz ki insan değişebilir. Bay Kemal ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi çektim. Sen bunların hiç birinin kıymetini bilmedin anlamadın. Sen de anlayacak yüz de yok. Sorun şu ki ortada bir değişim de yok değişen kimse de yok. CHP aynı, Kılıçdaroğlu aynı, zihniyet ayrı. Sadece bunlara verilen rol değişti.

FAİZ VE ENFLASYON MESAJI

İnşallah asgari ücreti de tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz.

Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Bu yolda ben faizi savunanla beraber olmam. Faizle ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim.

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