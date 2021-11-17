Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 724 ter döken tüm çalışanlara teşekkür ederek müjdeli haberi duyurdu.

12 BİN 200 METRE SONDAJ DERİNLİĞİNE SAHİP

Paylaşılan infografikte, 238 metre uzunluk, 42 metre genişlik ve 68 bin gross ton ağırlığındaki geminin 12 bin 200 metre maksimum sondaj derinliğine sahip olduğu kaydedildi.

7’NCİ NESİL ÜSTÜN TEKNOLOJİYLE DONATILDI

7’inci nesil üstün teknolojiye sahip dördüncü sondaj gemisinin maksimum operasyon derinliğinin 3 bin 600 metre, kule yüksekliğinin 104 metre ve mürettebat kapasitesinin ise 200 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı. Bir yılı aşkın süredir dördüncü derin deniz sondaj gemisi arayışında olan TPAO Güney Koreli Daewoo ile anlaşmıştı.

İLK KULLANICISI TÜRKİYE OLACAK

Uluslararası denizcilik piyasasında Cobalt Explorer olarak tanınan West Cobalt'ın ilk kullanıcısı Türkiye olacak.

6’NCI NESİL GEMİLERDEN DAHA İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP

Mevcut üç gemisi de 6. nesil olan Türkiye, West Cobalt gemisini alarak filosuna 7. nesil sondaj gemisini de eklemiş oldu. Gemi, 6. nesil gemilerden daha ileri teknoloji geliştirilmiş ekipmana sahip.

ARTTIRMASI BEKLENİYOR

6. nesil gemiler 12 bin -12.500 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme kabiliyetine sahip ultra derin deniz sondaj yeteneğine sahipken denizcilik sektörü 7. ve son nesil gemilerin bu kabiliyeti daha da arttırması beklentisinde.

İLK GÖREV YERİ KARADENİZ

Geminin ilk görev yerinin Karadeniz'de doğal gaz tespit edilen sahalar olması bekleniyor. Türkiye'nin sondaj gemi filosunda halen Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri bulunuyor.

Karadeniz gazında geri sayım başladı: Hedef 2023 Türkiye Karadeniz’de keşfettiği 540 milyar metreküp doğalgazın 2023 yılına yetişmesi için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 10 kuyudan 8’i açılmış durumda. Gazı taşıyacak 170 km’lik borularında yüzde 50’si üretilmiş durumda.

Bakan Dönmez: Karadeniz gazı, 2027'de ihtiyacın üçte birini karşılayacak EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışına video konferans yöntemiyle katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa'da enerji krizinin yaşandığı dönemlerde Türkiye'nin tedarik konusunda iyi bir k-noktada olduğunu vurgulayarak Karadeniz gazındaki çalışmaların takvime uygun ilerlediğini aktararak Karadeniz gazının, 2027'de ihtiyacın üçte birini karşılayacağı açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez: Karadeniz gazı, 2027'de ihtiyacın üçte birini karşılayacak EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışına video konferans yöntemiyle katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa'da enerji krizinin yaşandığı dönemlerde Türkiye'nin tedarik konusunda iyi bir k-noktada olduğunu vurgulayarak Karadeniz gazındaki çalışmaların takvime uygun ilerlediğini aktararak Karadeniz gazının, 2027'de ihtiyacın üçte birini karşılayacağı açıklamasında bulundu.