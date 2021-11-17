Türkiye Gazetesi

17 Kasım koronavirüs tablosu belli oldu, son 24 saatte 358 bin 784 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi öldü. Koronavirüsle mücadelede tedbire dikkat çeken Bakan Koca, "Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla TEDBİR YORGUNLUĞUNA ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım." dedi.











AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,30, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,12 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 118 milyon 883 bin 70'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.



16 Kasım 2021 koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı, 16 Kasım 2021 tarihli koronavirüs tablosunu açıkladı.



15 Kasım 2021 koronavirüs tablosu 15 Kasım 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı. Vakalarda düne nazaran oldukça artış yaşandığı görüldü.