Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında açık denizde lastik bot içinde sürüklenen 14 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

14 GÖÇMEN KURTARILDI

Lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir’in Urla ve Çeşme ilçeleri açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle yardım isteyen 27 düzensiz göçmenin yanı sıra Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Yunan unsurlarının göçmenlere zulmü dinmiyor! Aralarında kadınlar çocuklar da var Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurlarının geri ittiği aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.