Türkiye Gazetesi

Avrupa’ya göçme amacıyla Irak’tan vize alan ve Belarus’a gelerek Polonya’ya geçmeye çalışan kişiler Belarus’un Grodno şehri sınırda kendi kurdukları sınır geçiş noktasındaki kamp ve lojistik merkezlerinde kalıyorlar. İçlerinde çocuk ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişilik grup zaman zaman Polonya sınrıından geçme girişiminde bulunuyor.

SINIR GÜVENLİĞİ ACIMASIZ GİRİŞİMLERDE BULUNUYOR

Belarus Devlet Sınır Komitesi, Belarus-Litvanya sınır güvenlik görevlilerinin, göçmenleri zorla Belarus topraklarına geri gönderme girişimlerinin de devam ettiği bildirildi. Açıklamada Litvanya sınır görevlilerinin dün gece Irak vatandaşlarını Belarus topraklarına geri püskürtmek için acımasız bir girişimde bulunduğu kaydedildi.

GÖÇMENLERİN ÜZERİNE KÖPEK SALDI

Litvanya sınırında göçmenlere yönelik muamelenin kayda geçirildiği video paylaşımı ile yapılan açıklamada, "Video, komşu devletin (Litvanya) sınır muhafızının yerde yatan bir göçmeni vahşice dövdüğü, ardından bir köpeği üzerine saldığı, köpeğin bir kişinin bacağını ısırdığını ve uyku tulumunu parçalamaya başladığını gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Lübnan'dan Belarus'a seyahat kısıtlaması Lübnan, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini hafifletme girişimleri kapsamında Belarus'a seyahat kısıtlaması getirdi.