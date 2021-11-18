Türkiye Gazetesi

Emniyet güçlerinin terörle mücadele kapsamında yaptığı başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, firari olan eski birinci sınıf emniyet müdürü Osman Kaplan kıskıvrak yakalandı.



YAKALANMAMAK İÇİN KILIK DEĞİŞTİRMİŞ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kaydı bulunan firari eski emniyet müdürü Kaplan'ın İstanbul Bahçelievler'de saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan Kaplan'ın örgütün üst seviyedeki yöneticileriyle telefon görüşmesi kayıtlarının olduğu ve yakalanmamak için kılık değiştirdiği belirlendi.

Ankara'ya getirilen firari Osman Kaplan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Askeri okul sınavlarında soruları sızdıran 27 FETÖ şüphelisine gözaltı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, askeri okulların sınav sorularına erişilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 27 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 76 FETÖ şüphelinin, gözaltına alınmalarına karar verildi.

Yunanistan'a kaçmaya çalışıyordu, FETÖ şüphelisi yakalandı Edirne’nin İpsala ilçesinde Yunanistan’a kaçma hazırlığında olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.