Türkiye Gazetesi

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 11-17 Kasım'ı kapsayan hava trafiği verilerine göre, en yoğun havalimanları sıralamasında günlük 990 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı birinci oldu.

2. FRANKURT

Frankfurt Havalimanı 968 seferle ikinci, Paris Charles de Gaulle Havalimanı 931 uçuşla üçüncü sıradaki yerini aldı.

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 902 uçuşla sıralamada dördüncü oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise 560 seferle dokuzuncu sırada yerini aldı.

İstanbul Havalimanı metro hattına kavuşuyor Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın ilk etabında test sürüşü başladı. Saatte 120 kilometre hızla gidecek metro araçlarıyla günde 600 bin yolcu taşınması bekleniyor. Test sürüşüne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gazetecilere hatla ilgili bilgiler verdi.

Dünyanın en büyük kargo uçağı ilk kez İstanbul Havalimanı'nda Dünyanın en büyük kargo uçağı olan 'Antonov An-225', yakıt ikmali yapmak için ilk kez İstanbul Havalimanı'na indi.

İstanbul Havalimanı sefer sayısıyla Avrupa 2'ncisi oldu İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 986 seferle Avrupa'da en çok uçuş yapılan 2. havalimanı oldu.