Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Günümüzün gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriye sahip bir insan kaynağı oluşturma hedefi doğrultusunda görev yapan Diplomasi Akademisi, çeşitli ülkelerden binlerce yabancı diplomata da ders verdi.

Bu yıl Togo, Sri Lanka, Somali, Ruanda, Gabon, Sierra Leone ve Namibya’dan toplam 166 yabancı diplomata eğitim verilirken, Akademi’nin kuruluşundan bu yana eğitim verdiği yabancı diplomat sayısı ise 2 bin 720’ye ulaştı. Ayrıca, bu yıl Angola, Uruguay ve Polonya’yla imzalanan mutabakatlar ile diplomasi eğitimi alanında iş birliği sayısı 104’e yükseldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan BM Uluslararası Hukuk Komisyonu seçimi açıklaması Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Hukuk Komisyonu (UHK), için yapılan üyelik seçiminde, 2017 yılından beri UHK üyesi olarak görev yapan Dr. Nilüfer Oral'ın yeniden seçildiğini duyurdu.