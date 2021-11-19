Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırı semalarında dolunayın eşsiz görüntüsü gözlemlendi. O anlar Van İHA muhabiri Yılmaz Sönmez tarafından çekildi.
Düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek üzere sınırda görevli özel hareket polisinin silüeti ise dolunayla aynı karede görüntülendi.
Özel harekat polisinin dolunaya yansıyan silueti ise seyrine doyumsuz bir manzara sundu.
Van’ın İran sınırı güvenlik duvarıyla güçleniyor: 27 kilometrelik duvar örüldü Van’ın İran sınırında 27 kilometrelik örüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Van'ın İran sınırında örülmeye başlanan 64 kilometrelik güvenlik duvarının yaklaşık 27 kilometresi tamamlandı.
İran sınırı hem havadan hem karadan göz hapsinde! Kuş uçurtmuyorlar Van'da, İran sınır hattında görev yapan güvenlik güçleri, "hudut namustur" şiarıyla hem yasa dışı geçişler ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi hem de teröristlerin sızmasının engellenmesi için gece gündüz görev yapıyor.
İran sınırında kartpostallık dolunay manzarası
Van’ın İran sınırında oluşan dolunayın önünde, sınırda görev yapan özel harekat polisinin siluetinin belirdiği fotoğraf hayran bıraktı.
Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırı semalarında dolunayın eşsiz görüntüsü gözlemlendi. O anlar Van İHA muhabiri Yılmaz Sönmez tarafından çekildi.
Kaynak: İHA
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