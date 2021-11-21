Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Türk dış politikasının geniş kitlelere doğru ve hızlı bir şekilde anlatılabilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı tarafından, sosyal medya giderek daha yaygın biçimde kullanılmaya başladı. Dışişleri Bakanlığının Türkçe Twitter sayfasının takipçi sayısı 1 buçuk milyonu geçti. Bakanlık, kendi dilinde takipçi sayısı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ilk sıraya yerleşti.

İKİNCİ SIRADA FRANSA VAR

Türkiye’yi 1 milyon 210 bin takipçi sayısı ile Fransa takip ediyor. Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerinde de resmî Twitter sayfası bulunan Dışişleri Bakanlığı, İngilizce Twitter sayfasının takipçi sayısı ise 111 bin 824’e ulaştı. Bakanlığın Türkçe Facebook sayfasını da yaklaşık 315 bin kişi takip ediyor. Youtube sayfası ise 1 milyon 688 bin üzerinde görüntülenme sayısına ulaştı.

6,2 MİLYON GÖRÜNTÜLEME

Ocak ayından bu yana Bakanlığın internet sitesini ziyaret eden kişi sayısı yaklaşık 4 buçuk milyon, görüntülenme sayı ise 6,2 milyon oldu. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına yöneltilen soruların cevaplandırılması, Enformasyon Genel Müdürlüğü bünyesindeki Bilgi Edinme Birimi tarafından koordine ediliyor. Bakanlığa iletilen bu yılki toplam CİMER başvuru sayısı 22 bini aştı.

Twitter 'mavi tik' başvurularını yeniden alıyor (Mavi tik nasıl alınır) Bir süre önce yoğunluk nedeniyle mavi tik başvuru sürecini durduran Twitter, doğrulama formunu yeniden erişime açtı. 'Mavi tik nasıl alınır' diye merak eden kullanıcılar, belirli şartları sağladıkları takdirde başvuruda bulunabiliyorlar.

'Kendi platrofmumu kuracağım' dedmişti: Trump yine Twitter'ın peşinde Donald Trump, 2021 yılının başında kapatılan Twitter hesabının peşine düştü. Eski Başkan federal mahkemeye giderek resmen başvuruda bulundu.