Türkiye Gazetesi

İhracat yüklerini teslimat adreslerine götürmek için yola çıkan tır sürücüleri Bulgaristan Sınır Kapısı’nı tercih etti. Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrüğü’nde alımların yavaş olması ve gümrük personelinin yetersizliği nedeniyle onlarca tır işlemlerinin yapılmasını bekledi. Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşurken tır kuyruğunun uzunluğu 11 kilometreyi buldu. Yoğunluk nedeniyle tır parklarında da yer kalmadı.

BULGARİSTAN TIRLARIN KAPASİTESİNİ KALDIRAMIYOR

Tır şoförü Evren Şebün Kapıkule’den Bulgaristan’a geçene kadar 3 gün beklediklerini söyledi. Şebu, Bulgaristan Gümrüğündeki personel yetersizliği nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlediğini ifade etti. Bulgaristan gümrüğünde bir tırın işleminin 1 buçuk saatten aşağı bilmediğini söyleyen bir başka tır şoförü Suat Şener ise, "Bulgaristan bizim tırların kapasitesini kaldıramıyor" dedi.

Hızlı tren Kapıkule yolunu yarıladı Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların yüzde 50’sine yakını tamamlandı.