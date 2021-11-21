Türkiye Gazetesi

Yunanistan, Ege Denizi’nde aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu düzensiz göçmenleri Türk karasularına iterek insanlık dışı uygulamalarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada Yunan Sahil Güvenlik personelinin düzensiz göçmenlere silah doğrulttukları sopayla vurdukları ve Türk kara sularına geri ittikleri görüntüler paylaşıldı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERE İNSANLIK DIŞI UYGULAMA KAMERADA

Farklı dönemlerde çekilen görüntülerde Yunanistan’ın aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenlere insanlık dışı uygulamaları kayıt altına alındı. Kamera kayıtlarıyla da defalarca kanıtlanan insanlık dışı uygulama ile Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları düzensiz göçmenlerin bulunduğu botları, Türk kara sularına çekerek getiriyor. Tehlikeli manevralarla göçmen botunun ilerlemesine engel olan Yunan unsurları göçmenlere sopa ile vuruyor, silah doğrultuyor ve botu batırmak için teşebbüslerde bulunuyor. Görüntülerde, Yunan unsurlarının havaya ve botun çevresine ateş açtıkları anlar da yer alıyor.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK’TEN TEPKİ

Çelik, şunları söyledi: “Ahlaksızlık ve zalimlik! Yunan güçleri göçmen botunu sürüklüyor, şişliyor; savunmasız insanları ölüme sürüklüyor. Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. AB seyrediyor… Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar. Dünya bu ahlaksız zalimliğe dur demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terk ediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimiz yok diyorlar. Halbuki bunlar TV’lerde yayınlanıyor.”

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN YUNANİSTAN TEPKİSİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota insanlık dışı muamelesine şu sözlerle tepki gösterdi: “Yunanistan'ın mülteci politikasının içler acısı fotoğrafı... Ne akıl alır, ne de vicdan... Ne yazık ki Batı dünyası, Avrupa Birliği Yunanistan'ın bu tutumu karşısında sessiz. Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur.”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan’ı samimiyete davet ediyoruz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan’ın Türkiye ile her konuda rekabete girmeye çalışması, işbirliği yerine gerginliği tercih etmesi ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar oluşturmaya çalışması beyhude çabalardır” dedi.