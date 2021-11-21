Türkiye Gazetesi

Kongre turizmi ve düğün organizasyonu temsilcileri Antalya'da yeni sezonu konuştu. Düzenlenen forumda 40 ülkenin düğün planlayıcılarının yanı sıra uluslararası zincir oteller ve hava yolu şirketleri bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da forumun galasına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Ersoy, uluslararası insan hareketinin rotalarına bakıldığında Türkiye adının öne çıktığını söyledi. Ersoy “Ülkemiz, uluslararası MICE sektörünün liderlerindendir. ICCA istatistiklerinde İstanbul, uluslararası kongre, toplantı ve etkinliklere ev sahipliği yapan dünyanın ilk 10 destinasyonu arasında yer almış. Hatırlatmak isterim ki 2011 yılında, 500’den fazla kişinin katıldığı kongrelere ev sahipliği yapan şehirlerin arasında İstanbul dünya birincisi olmuştu. Biz proje ve yatırımlarımızla İstanbul’u yine bu alanda zirve yarışının değişmez bir parçası haline getireceğiz. Elbette tek bir hedefe odaklanmış değiliz. Ülkemizin potansiyeli bunun çok üzerinde imkanlar sunmaktadır. Türkiye uluslararası kongre, toplantı, insentiv etkinliklerinin yanı sıra destinasyon düğünleri alanında da son yıllarda bütün dünyada etkisini artırarak önemli bir pazar haline geldi" diye konuştu.

"DÜĞÜN PAZARI 300 MİLYAR DOLAR"

Bakan Ersoy “Çok önemli bir sektörden söz ediyoruz. Geldiğimiz noktada destinasyon düğünleri pazarının küresel ölçekte yaklaşık 300 milyar dolar hacmi olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu rakam dünya çapında düzenlenen bütün düğün organizasyonlarının yüzde 25’ine tekabül ediyor. Yani her 4 düğünden biri destinasyon düğünü olarak gerçekleşiyor. Böyle bir oranın üzerine, pazarın her yıl yüzde 10 oranında büyüdüğü öngörüsünü de eklediğimizde sektörün taşıdığı muazzam potansiyeli çok net bir şekilde görebiliyoruz. Burada da bitmiyor. Balayı ile romantik seyahat olarak öne çıkan tatil sektörü de 2019 itibarıyla 12 milyar dolara ulaşmıştır. Bir düğün organizasyonu kişi başı, günlük en az 500-600 dolar harcama hacmine sahiptir. Bu düğünler, bütün dünyada en özellikli ve alım gücü yüksek turizm alanı olarak kabul edilmektedir” ifadelerini kullandı.

"LÜBNAN'DAN AMERİKA'YA KADAR HERKESİ AĞIRLIYORUZ"

Türkiye’de her yıl, “büyük” denilebilecek 500’den fazla destinasyon düğünü gerçekleştiğini belirten Ersoy “İstanbul ve Antalya başta olmak üzere Bodrum, Kapadokya, İzmir de dahil birçok turizm bölgemiz, dünyanın bütün bölgelerinden gelen çiftlerin organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin, düğün davetleri sebebiyle en çok konuk ağırladığı ülkelere baktığımızda belli bir bölgenin değil, dünyanın düğün evi konumunda olduğumuzu söyleyebilirim. İran, Hindistan ve Pakistan gibi Asya ülkelerinden Nijerya ve Gana gibi Afrika ülkelerine; BAE, Suudi Arabistan ve Lübnan gibi Arap coğrafyasından Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan gibi Türk Cumhuriyetlerine; Rusya ve Ukrayna’dan Amerika ve Kanada’ya, İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerine kadar bu sektörde misafirler ağırlıyor, organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

"HER YIL 25 HİNT DÜĞÜNÜ GERÇEKLEŞİYOR"

“Örneğin, ülkemizde her yıl yaklaşık 25 Hint düğünü gerçekleşirken; 3 ya da 4 gün süren bu düğünler yüksek bir etkiye sahiptir. Türkiye’de Ocak 2022 dönemi için konfirme edilen Hint düğünleri ve destinasyon düğünlerinin sayısı oldukça fazladır” diyen Bakan Ersoy “MICE ve düğün destinasyonu sektörü, kriz döneminde en hızlı küçülen, hatta durma noktasına gelen bir sektör olmasına rağmen, normalleşme sonrasında özellikle destinasyon düğünleri alanında talep artışı yaşanmaktadır. Elbette taleplere, bu istisnai dönemin gereklerince cevap verebilmek; konfor ve özgürlük imkânlarını hijyen ve sağlık güvenliği ile birlikte sunabilmek çok önemli. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye’nin turizm, davet, düğün ve organizasyonlar için lider destinasyonlardan biri olmasında ve dünya genelinde sürdürülen aşılama çalışmaları sonrasında yakaladığımız 'V' tipi yükselişte Güvenli Turizm Sertifika Programımız çok önemli bir paya sahiptir” açıklamalarında bulundu.

Bakan Ersoy açıkladı: İnsanlık tarihinin 4 bin yıllık sürecini görebiliriz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Anadolu sahil şeridi, tarihten farklı kültürlerin ve deniz ticaret rotalarının buluşma yeri olmuştur. İnsanlık tarihinin denizlerdeki yaklaşık 4 bin yıllık sürecini kesintisiz olarak bu kıyılarda görme şansına sahibiz” dedi.

Bakan Ersoy: Dünyadan birçok ziyaretçiyi bölgemize çeker hale geleceğiz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘’Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin bu sene ilki gerçekleşiyor. Artık her sonbaharda ve ilkbaharda gerçekleşecek. Şu anda bu 17 günlük süreçte 1000'den fazla sanatçının katılımıyla 64 ayrı noktada yüzlerce etkinlik gerçekleştiriliyor. İlkbaharda çok daha büyük festival yapacağız. Dünyadan birçok ziyaretçiyi bölgemize çeker hale geleceğiz’’ dedi.