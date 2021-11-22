Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki barajlarda su miktarı günden güne azalıyor. İstanbul’un en büyük su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı alarm veriyor. Arnavutköy’de bulunan Sazlıdere Barajı’nda İSKİ verilerinden alınan bilgiye göre su seviyesi yüzde 20.8'e düştü.

HAYVANLAR OTLUYOR

Kuraklıkla boğuşan ve adeta dereye dönen baraj drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde geçen ay sular altında olan bölgelerin kuruduğu gözlemlendi. Aslında İstanbul’un en büyük su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajında şimdi hayvanların otladığı görüldü.

Sular çekildi köprü ortaya çıktı: Yuvacık Barajı'nda tehlike sinyalleri Kocaeli’de bulunan ve ilin su ihtiyacının büyük ölçüde karşılayan Yuvacık Barajı’nda su seviyesinin yüzde 35’e düştüğü öğrenildi. Suyun çekilmesi ile birlikte yıllar önce su altında kalan köprü de ortaya çıktı.