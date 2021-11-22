Daha önce terörizmi finanse etmek suçundan gözaltına alınan ve Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen iş adamı A. A., mahkemede beraat etmişti. Daha sonra başsavcılık mahkemenin kararına itiraz etti.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN İPSALA'DA YAKALANDI
Yurt dışına çıkış yasağı konulan iş adamı A. A. ise, yasa dışı yollardan HDP'li eski Kömür Belediye Başkanı H. Y. ile birlikte geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne’nin İpsala ilçesinde yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından Adıyaman’a getirilen A. A., Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Abuzer A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PKK'yı destekleyen HDP'li ile iş adamı sınırda yakalandı Adıyaman'da terör örgütüne üye olmak suçundan aranan iş adamı ile eski HDP'li belediye başkanı Yunanistan sınırında yakalandı.
FETÖ'den tutuklanmıştı: O iş adamının ev hapsi kaldırıldı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, iş insanı Mubariz Gurbanoğlu'na yerel mahkeme tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 5 yıllık hapis cezasını, usul ve yasaya uygun buldu.
Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü üyesi iş adamı tutuklandı
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütüne üye olmak suçundan aranan iş adamı Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Daha önce terörizmi finanse etmek suçundan gözaltına alınan ve Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen iş adamı A. A., mahkemede beraat etmişti. Daha sonra başsavcılık mahkemenin kararına itiraz etti.
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