Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Orman yangını söndürmeye uygun nitelikteki hava araçlarına esas görevlerini aksatmayacak şekilde ilave sistemler takılacak. Pilotlara orman yangınları kapsamında ilave eğitimler verilecek. İhtiyaç hâlinde orman yangınlarında kullanılmak üzere ‘Rezerv Güç’ oluşturulacak. Ayrıca orman yangınları konusunda ortak tatbikatlar yapılacak. TSK envanterindeki hava araçlarının çift maksatlı olarak kullanılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerekli koordinasyon sağlanacak.



Ağustos ayında çıkan orman yangınlarında TSK, söndürme çalışmalarında aktif rol almıştı

299 ORMAN YANGINI ÇIKMIŞTI

Bu yıl yaz aylarında, başta Akdeniz ve Ege olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 49 şehirde çıkan 299 orman yangınında sekiz kişi hayatını kaybederken yüz binlerce hektarlık orman da küle dönmüştü. Yangınlara 15 yangın söndürme uçağı, 62 helikopter, 9 insansız hava aracı, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 450 iş makinesi ve 5.250 personel ile müdahale edilmişti.

Yerli yangın söndürme sistemi 28 ülkeye ihraç ediliyor Türk firmasının kendi tasarımlarıyla ürettiği, 2012 yılından bu yana zırhlı kara araçlarında kullanılan 'infilak bastırma ve yangın söndürme sistemi' deniz ve hava araçlarına da entegre edilmeye başlandı. Olası saldırılarda devreye girerek saniyenin dörtte biri kadar sürede yangını söndüren sistem, hem personeli hem de ekipmanı koruyabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde zırhlı kara araçlarının yüzde 95'inde kullanılan sistemin, deniz ve hava platformlarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

TEKNOFEST'te yarışacak! İnsansız yangın söndürme aracı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen insansız hava araçları yarışmasına katılan Vefa Havacılık Takımının yaptığı insansız yangın söndürme hava aracı, denemeleri başarıyla geçti.