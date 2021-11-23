Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin teröre ve teröristlerle yönelik yürüttüğü başarılı mücadele; İHA, SİHA ve İKU'ların sağladığı teknoloji ile daha da etkili hale geldi. Öyle ki; bu yıl 40 bin 661 saat uçuş yapan İHA, SİHA ve İKU'lar, yer tespitiyle 147 teröristin etkisiz hale getirilmesini sağladı.

YURT İÇİNDEKİ TERÖRİST SAYISI 180'İN ALTINA DÜŞTÜ

İçişleri Bakanlığı'nın, terör örgütü PKK'ya yönelik "Terörü kaynağında yok etme" ve "Savunma değil taarruz" stratejileriyle başlattığı operasyonlarda aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarla yurt içindeki terörist sayısı 180'in altına düştü.

Yürütülen operasyonlarda insansız hava araçları (İHA), silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile insanlı keşif uçakları (İKU), etkin şekilde kullanıldı. İHA, SİHA ve İKU'lar bu yıl 40 bin 661 saat uçuş gerçekleştirdi.

İHA, SİHA ve İKU'lar, yaptıkları yer tespitiyle 2021'de bugüne kadar 147 teröristin etkisiz hale getirilmesini sağladı. Bu teröristlerden 21'i SİHA ile etkisiz hale getirildi. Ayrıca İHA, SİHA ve İKU'lar tarafından örgüte ait 30 sığınak tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

BAE Türk SİHA'sını kopyaladı: Dubai'de görücüye çıkardı Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleşen Dubai Airshow’da yeni kurulmuş birçok savunma şirketi ürünlerini görücüye çıkardı. BAE’nin savunma sanayi atılımında en büyük şirketlerden birisi olan EDHE GROUP’un yeni geliştirdiği SİHA'da büyük oranda Bayraktar TB2'yi benzemesi dikkat çekti.

Türk SİHA’ları karşısında Yunanistan çaresiz kaldı: “Masrafsız baskı kuruyor” Türkiye’nin yerli imkanlarla ürettiği İHA/SİHA teknolojisi, küresel çapta ses getirmeye devam ediyor. Ege’de yaşananları aktaran Yunan medyası, Türk SİHA’larının Atina’da oluşturduğu tabloyu gözler önüne serdi. Aynı zamanda basında Türkiye'nin, Yunanistan üzerinde 'masrafsız baskı' kurduğu kaydedildi.

Örgütün 'kara kutu'suydu: PKK'nın Suriye kurucusu SİHA'larla imha edildi MİT ve TSK’nın Kamışlı’da düzenlediği nokta operasyonla PKK’nın Suriye yapılanmasının temelini atan Yusuf Kilo, iki koruması ile etkisiz hâle getirildi.

Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak adım: Daha fazla Türk SİHA'sı istiyoruz Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA'ları alan Ukrayna’dan yeni bir açıklama geldi. Genelkurmay Başkanı Sergei Shaptala tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB2 SİHA'ların sayılarını arttıracaklarını belirtti. Rusya yanlısı ayrılıkçıların Bayraktar TB2’lere saldırı düzenleyerek vurduklarını söyleyen Shaptala, "Devlet bize Bayraktar SİHA’ları alıyor. Şu anda kullanımda olan SİHA’larımız var ve burada durmayacağız" dedi.

Fotokapan tespit etti SİHA etkisiz hale getirdi Siirt'te fotokapana yakalan 4 PKK'LI terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.

Fransız medyasından çarpıcı SİHA itirafı: Türkiye bir numara haline geldi Fransız medyasında SİHA itirafı geldi. Fransız Le Figaro gazetesi, Türkiye'nin on yıl içinde İsrail, ABD ve Çin ile dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldiğini yazdı.