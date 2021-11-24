Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu kapsamında Hozat kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, ormanlık alanda terör örgütlerince kullanıldığı belirlenen bir sığınak tespit etti. İmha edilen sığınakta yapılan aramada, el dürbünü, 4 küçük tüp, 1 adet 8’li pil bloğu ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Eren Kış-6 operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1060 personel görev alıyor. Operasyonda görev alan personellerin arasında kadın astsubaylar da bulunuyor.





