Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda konuştu. Öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayan Gül, adaletin yalnızca mahkemelerde değil hayatın her alanında devletin tüm görevlerinde aranması ve titizlikle yerine getirilmesi gerektiğini belirterek, yargısal adaletin, adaletin önemli bir boyutu olduğunu ifade etti.

"YARGI EL DEĞMEYECEK BİR MERCİ"

Adaletin vatandaşın layık olduğu biçimde gelişmesi için reformlar yaptıklarını dile getiren Gül, darbe dönemlerinin araçsallaşan yargısı ve tarihe utanç vesikası olarak geçen hukuk cinayetlerinin toplumun adalet duygusunun derinden sarstığını söyledi. Yargının el değmeyecek bir merci olduğunu vurgulayan Gül, “FETÖ'nün cübbeli hainleri, dosyalarını örgüt ajandasına göre kurdular, tezgahladılar, tuzakladılar” şeklinde konuştu.

5. YARGI PAKETİ'NDE ÖNEMLİ DÜZENLEME

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan hedefleri ve düzenlemeleri anlatan Gül, reform iradesinin devam edeceğini bildirdi. Bakanı Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında dört yargı paketinin kanunlaştığını hatırlatarak, yasallaşması için çalışmaların sürdüğü 5. Yargı Paketi'nin de önemli düzenlemeler içerdiğini kaydetti.

"YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR"

İnsan Hakları Eylem Planı'nın yeni bir anayasaya olan ihtiyaca vurgu yaptığını ifade eden Bakan Gül, şöyle devam etti: “Millet iradesinin bir daha ipotek altına alınmaması, bütün demokratik kazanımların en güçlü güvenceye kavuşması için yeni ve sivil bir anayasa, siyasetin önündeki en önemli sorumluluklardan biridir. Bu sorumluluk, siyaset kurumuna partiler üstü bir ödev vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tüm partilere yaptığı çağrının arkasında da bu hassasiyet, bu anlayış bulunmaktadır”

84 MİLYONUN ANAYASASI OLACAK

“Kabul etmek gerekir ki darbe dönemlerinin ruhu, 1982 Anayasası'na, millete ve siyaset kurumuna güvensizlik olarak yansımıştır. Bu yansımanın izlerini silmek için birçok değişiklik yapılmış ancak anayasadaki vesayetçi anlayış bütünüyle giderilebilmiş değildir. Millet iradesini en güçlü şekilde koruyacak, özgürlükçü bir anlayışa dayalı anayasaya ihtiyacımız olduğu açıktır. Demokrasinin bir gereği olarak hukukun herkese eşit ve adil bir şekilde uygulanması, çoğulculuğun ve farklılıklara saygının esas alınacağı bir anayasaya milletimizin ihtiyacı vardır.” Milletin sesi ve sözünden güç alarak özgürlükleri geliştirmek için yeni ve sivil bir anayasa yaparak 84 milyonun anayasasını yapma kararlılıkları olduğunu vurguladı.

İTİRAZ BİR ÜST MAHKEME İLE YAPILACAK

Ceza adaleti sisteminde yapılan değişiklikleri anlatan Bakan Gül, sulh ceza hakimliklerinin tutuklama ve adli kontrol kararlarına karşı dikey itiraz usulünün getirildiğini belirtti. Bakan Gül, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itirazlar asliye ceza mahkemeleri tarafından değerlendirilecek yani tutuklamaya itiraz bir üst mahkemede yapılacaktır." bilgisini paylaştı.

12 BİN PERSONEL ALINACAK

Yeni yapılması planlanan düzenlemelere de değinen Gül, vergi suçlarına ilişkin ceza adaletinin orantılılık ve ölçülülük ilkeleri doğrultusunda bir düzenleme ihtiyacı olduğunu düşündüklerini söyledi. Adalet Bakanı Gül, finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını açıkladı. Bakan Gül: 2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönünde çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.

Adalet Bakanı Gül: CHP'li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:"CHP’li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış. Bilsinler ki kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşittir. Bu topraklara kin ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar, asla başarılı olamayacaklar."