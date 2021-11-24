Türkiye Gazetesi

Terör davalarıyla gündemden düşmeyen HDP, bu defa da silahlı tehdit suçuyla gündeme geldi. Bir kadını silahla tehdit ettiği öne sürülen HDP Marmara İlçe Başkanı, tutuklandı.



EVİNDE KURUSIKI TABANCA BULUNDU

İddiaya göre, Avşa Adası'na bağlı Deniz Mahallesi'nde yaşayan ve aynı zamanda HDP Marmara ilçe başkanlığını yürüten A.Ü (57), Ecrin Ş'yi silahla tehdit etti.

Marmara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.Ü'nün evinde yapılan aramalarda bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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