Türkiye Gazetesi

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anlaşma imza töreninde, gazetecilere açıklama yaptı.

İki ülke arasında çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'yi ziyaret edeceğini söyledi.



Türkiye ile BAE arasında 10 anlaşma imzalandı Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 10 alanda yatırım anlaşmalarını içeren imzalar atıldı.



Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid Türkiye'de: Beştepe'de kritik görüşme Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Veliaht Prens Türkiye'de resmi törenle karşılandı.