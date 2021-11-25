Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Hacı Hıdır Baraj Göleti’nde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Çevre sakinleri ve çobanlar tarafından fark edilen durum Siverek Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bildirdi. Toplu ölümlerin yaşandığı bölgeye giden ekipler sudan numune aldı.

OKSİJEN SEVİYESİ YETERSİZ

Bölgede yağış olmaması nedeniyle barajdaki su seviyesinin çok düştüğünü söyleyen Siverek Belediyesi çevre mühendisi Şükrü Karaca bu yüzden balıkların bu dar alanda sıkıştığını belirtti. Karaca, "Durum böyle olunca su içerisindeki oksijen miktarı azaldı ya da bitme seviyesine geldi. Yaşanan toplu balık ölümlerinin oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.

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