Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklığının 10. yıldönümü kapsamında Ankara’da düzenlenen etkinlikler marjında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Iulia Matei eşbaşkanlığında 26 Kasım 2021 tarihinde ikili siyasi ve AB istişareleri de gerçekleştirilecektir.

İstişarelerde, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan’ı samimiyete davet ediyoruz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan’ın Türkiye ile her konuda rekabete girmeye çalışması, işbirliği yerine gerginliği tercih etmesi ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar oluşturmaya çalışması beyhude çabalardır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan BM Uluslararası Hukuk Komisyonu seçimi açıklaması Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Hukuk Komisyonu (UHK), için yapılan üyelik seçiminde, 2017 yılından beri UHK üyesi olarak görev yapan Dr. Nilüfer Oral'ın yeniden seçildiğini duyurdu.