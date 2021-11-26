Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘Terör örgütüne üye olmak’ ile suçlanan HDP'li Kömür eski Belediye Başkanı Hüseyin Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
16 Kasım tarihinde Hüseyin Y., beraberinde işadamı Abuzer A. ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne’nin İpsala ilçesinde sınır birlikleri tarafından yakalanmıştı.
Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü üyesi iş adamı tutuklandı Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütüne üye olmak suçundan aranan iş adamı Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hüseyin Y., jandarmada yapılan sorgulaması ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme Hüseyin Y.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
PKK'yı destekleyen HDP'li ile iş adamı sınırda yakalandı Adıyaman'da terör örgütüne üye olmak suçundan aranan iş adamı ile eski HDP'li belediye başkanı Yunanistan sınırında yakalandı.
Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski HDP’li başkan tutuklandı
‘Terör örgütüne üye olmak’ ile suçlanan ve Yunanistan kaçmaya çalışırken sınırında yakalanan HDP’li Kömür Beldesi eski Belediye Başkanı Hüseyin Y. tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘Terör örgütüne üye olmak’ ile suçlanan HDP'li Kömür eski Belediye Başkanı Hüseyin Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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