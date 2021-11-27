Türkiye Gazetesi

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık şube ekiplerince, FETÖ'nün talimatı doğrultusunda sık sık ev değiştirerek örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

3 KİŞİYE EV HAPSİ VERİLDİ

Örgütün emniyet ve jandarma gizli yapılanması içerisindeki gizli sorumlular ve bölge talebe sorumluları ile eski emniyet müdürü, komiser ve emekli askerin de bulunduğu şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerden 3'ü hakkında ev hapsi kararı verilirken, 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda yakalanan 4 zanlının işlemleri Manisa Terörle Mücadele Şubesi tarafından sürdürülürken, 1 şüpheli sağlık durumu nedeniyle emniyetten, 1 kişi de hakimlikçe serbest bırakıldı.

İzmir'de 24 Kasım'da 32 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal ve sahte kimlik de ele geçirilmişti.



İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor. İzmir'de aralarında emniyet ve jandarma mahrem yapılanması içerisinde yer alan 31 şüpheli yakalandı.



Erdoğan'ın "FETÖ elebaşını verin" sözlerine Interpol'den cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan, Interpol'ü FETÖ ele başı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili iş birliği yapmamakla suçlamıştı. Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, bu konuyla ilgili açıklamada bulundu