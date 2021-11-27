Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'da gün gün çözünme sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın sahada yürüttüğü başarılı operasyonlar, ikna çalışmalarıyla da ivme kazanmaya devam ediyor. Bakanlıktan yapılan son bilgilendirmede, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.

BU YIL TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 182'YE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 182'ye yükseldi” denildi.

PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin daha güvenlik güçlerine gelerek teslim olduğunu açıkladı.

1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 172'ye ulaştı.

PKK eriyor! 4 terörist daha teslim oldu Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Son olarak 4 kişi daha örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu.