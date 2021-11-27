Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkmenistan’daki temasları devam ediyor.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi.

Yemeğin ardından Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Devlet Başkanı Berdimuhamedov ve eşi hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da: İki ülke arasında imzalar atıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısı düzenlendi. İki ülke arasında 9 maddeden oluşan 5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip anlaşmalar imzalandı. Ayrıca Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devlet nişanı taktim edildi.