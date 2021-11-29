Türkiye Gazetesi

Bölgede geceden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle öğlen durdurulan ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılmaya başlanan Çanakkale ve Kilitbahir arasındaki feribot seferlerine saat 18.20 itibarıyla tekrar ara verildi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla seferlerin durdurulduğunu diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Fırtına nedeniyle yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 17.00 ve 21.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 19.00'da sefer yapılacak.

Bozcaada'dan Geyikli'ye ise saat 15.00 ve 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 16.00 ve 19.00'da sefer düzenlenecek.

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında bunlar hariç diğer seferler gerçekleştirilemeyecek.

Diğer hatlardaki seferler ise planlandığı saatlerde devam ediyor.



İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı Etkili olan lodos nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.



Çanakkale'de feribotlar yarın sefer yapmayacak Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan bütün feribot seferleri iptal edildi.