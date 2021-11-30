Türkiye Gazetesi

Azerbaycan'da askeri helikopterin tatbikat sırasında düştüğü, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, helikopter mürettebatından ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık üst düzey yetkililerinin olay yerine gittiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.



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Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan’ı yalnız bırakmayız Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Can Azerbaycan yalnız değildir yalnız da olmayacaktır. Azerbaycan’ı yalnız bırakmayız.” dedi.