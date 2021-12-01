Türkiye Gazetesi

AK Parti MYK sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları ile ilgili görülmelerin devam ettiğini ve konu ile ilgili birkaç gün içinde önemli gelişmeler yaşanacağını kaydetti.

"HEKİMLERİMİZİ MUTLU EDECEK DÜZENLEME"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme Genel Kurul’da görüşülen yasa teklifine eklenecek. Hekimlerimizi ve diş hekimlerimizi mutlu edecek düzenlemeler geliyor" dedi.

2 BİN İLE 5 BİN LİRA ARASINDA ZAM

Sağlık Bakanı Koca, “Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız” ifadelerini kullandı. Bakan Koca, “Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz” dedi.

ZAMLARIN MAAŞLARA TAHMİNİ YANSIMASI

Görevlerine göre sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 lira arasında yapılacak zamlar, 2022 Ocak ayında alacakları zamlara tahmini olarak şöyle yansıyacak:

Sendika üyesi ve bekar bir sağlık memurun alacağı en düşük memur net maaşı 4 bin 358 liradan 6 bin 858 liraya

Sendika üyesi, evli ve iki çocuklu sağlık memurun en düşük net maaşı 6 bin 516 liradan 9 bin16 liraya

Sendika üyesi ve bekar bir hemşirenin (¼) en düşük net maaşı 7 bin 42 liradan 9 bin 542 liraya,

Uzman doktorun en düşük net maaşı 9 bin 337 liradan 11 bin 837 liraya çıkabilecek.