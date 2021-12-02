Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneğinin 26. İstişare Toplantısı’nda konuştu. Bakan Soylu, Türkiye’nin yaşanan süreçte büyük başarılar elde ettiğinin altını çizerek “Türkiye, insansız hava aracını tam zamanında üretmiştir. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne tam zamanında geçmiştir. Bu ülke tam 20 yıldır bir değişim ve dönüşüm içindedir” dedi.

Türk polisinin önemli başarılara imza attığını söyleyen Soylu, uyuşturucuyla mücadelede rekor kırılarak bu yıl içinde yakalanan uyuşturucu miktarının yıl sonunda 21,5 tona ulaşacağını kaydetti. Süleyman Soylu, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre asayiş hizmetlerinden memnuniyetin yüzde 77 olduğunu, yakalanan bu başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacaklarını vurguladı.

Bakan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu’da insanların gece yarılarına kadar iş yerlerini açık tutmaları, parklarda, caddelerde gezmeleri 2023 Türkiye’sinin provalarıdır" dedi

TERÖR ÖRGÜTLERİNE DİZ ÇÖKTÜRÜYORUZ

Terörle mücadeleye de değinen Soylu, Türkiye’yi terörden arındırdıklarına ve arındırmaya devam ettiklerine dikkati çekti. Bakan Soylu “Terör örgütlerine diz çöktürmeye çalışıyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı, Türkiye’nin geleceğe yürüyüşünü kıskananların ve buna engel olmak isteyenlerin var olduğuna işaret etti. Kendilerine verilen emaneti gelecek nesillere daha güçlü bırakabilmek için bir irade ortaya koyduklarını ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: 2023’ün ilk emarelerini görmeye başladık. Ağrı’daki kodlama sınıflarında, tekstil atölyelerinde görmeye başladık. Bakın bugün Doğu ve Güneydoğu’nun gündemi PKK değildir, sanayi sitelerinin daha fazla artmasıdır, üniversitelerde daha fazla öğrenci olmasıdır, turizmdir. Doğu ve Güneydoğu’da insanların gece yarılarına kadar iş yerlerini açık tutmaları, parklarda, caddelerde gezmeleri 2023 Türkiye’sinin provalarıdır.

BU YALANLARIN NERESİNİ DÜZELTELİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Soylu “Ana muhalefet partisi başkanı diyor ki ‘Polis eliyle bir vakfın toplantısını bastırdı’. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar büyük bir iftira Türk polisine, Türk Devleti’ne atılabilir mi? Polis bunu yaptı diye iftira atmak, ana muhalefet partisi başkanına yakışır mı? Büyük başarılara imza atan bir teşkilata iftira atmak ayıptır, günahtır, yazıktır ya. Bu yalanların neresini düzeltelim” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması 3600 ek göstergesi için son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3600 ek gösterge açıklaması yaptı. Türk Polis Teşkilatı'na ana sütü gibi helaldir. diyen 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Cumhurbaşkanımız Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat vermiştir. 2022'de bu iş çözülecektir.' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun miting çıkışına Bakan Soylu'dan sert tepki: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istedikleri mitingin engellendiğini söylemesinin ardından İçişleri Bakanı Soylu, söz konusu meydanada 2014 yılından bu yana hiçbir partinin miting yapmadığını söyledi.

Bakan Soylu o iddialara cevap verdi: Kaybolan silah sayısı 17 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefetin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir orduyu veya tugayı donatabilecek miktarda silahların kaybolduğu iddialarına cevap verdi.