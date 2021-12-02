Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK mensupları Mazlum Jir Agiri kod adlı Emrah Adıgüzel ve Sarina/Diljin kod adlı Pervin Arslan, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

ÖRGÜTÜN İSTİHBARAT SORUMLULUĞUNU YAPTI

Teröristlerden Emrah Adıgüzel'ın örgüte 2012 yılında katılarak Irak'ın kuzeyinde kırsal alanda faaliyet yürütmeye başladığı öğrenildi. PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumlularından Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın iki yıl boyunca korumalığını yapan Emrah Adıgüzel'in, örgütün Gara, Sincar ve Hakurk bölgelerinde faaliyetlerde bulunduğu, Sincar'da örgütün sözde istihbarat sorumluluğunu yaptığı belirlendi. Emrah Adıgüzel'in örgüt tarafından 2020 yılında İran'a gönderildiği ve İran'da örgütün sözde bölge sorumluları arasında yer aldığı belirtildi.

Duran Kalkan

Örgütün kırsal kadrolarına 2014 yılında katılan Pervin Arslan'ın ise Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürüttüğü, saldırı, sabotaj, suikast birimlerinde yer aldığı, 2019 yılında İran'a gönderilerek örgütün buradaki faaliyetlerine katıldığı öğrenildi.

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