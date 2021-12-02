Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'ya bir darbe de Diyarbakır Lice kırsalında vuruldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait cephanelik tespit edildi. Söz konusu cephanelikte çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği öğrenildi.

ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE PATLAYICILAR

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi vererek, “İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; 12 piyade tüfeği, 18 antipersonel roketatar mühimmatı, 3 antitank roketatar mühimmatı, 41 sevk fişeği, 10 el bombası, 10 el bombası fünyesi ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir” denildi.

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