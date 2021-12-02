Türkiye Gazetesi

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın faizin düşmesinin yanlış olduğu ile alakalı sözleri sonrası CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki geldi. Özcan, "Milli Kurtuluş Savaşı'nda faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanı'mızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım” dedi.

"FAİZİN DÜŞMESİNİN NEYİ YANLIŞ?"

Bolu Belediye Meclisi Aralık ayı 1. Meclis toplantısında Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a faiz konusunda destek olduğunu ve bu mücadelede en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazır olduğunu söyledi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a da tepkilerini dile getiren Özcan, “Faizin düşmesi yanlış' diyor. Nesi yanlış?” ifadelerini kullandı.

“FAİZ HARAM”

Başkan Özcan, “Merkez Bankası (MB) Başkanı'na da faizi sıfıra indirme konusunda çağrıda bulunarak, "Artık faiz konusuna da bir noktayı koyalım. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanındayım. Faiz haram. Bakara Suresi 275'inci ayetinde Allahu teala, faizcilerin asla cehennemden çıkamayacaklarını bildiriyor. O Merkez Bankası Başkanı derhal faizi sıfıra düşürmeli. Kurtulalım faizden, dolar yükselirse yükselsin. Milli Kurtuluş Savaşı’nda faiz düşürme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Allah yar ve yardımcısı olsun. Ben Türkiye’de sıfır faiz görmek istiyorum. Faiz düzeni ve faizcilerden sıkıldım. Bir avuç tefeciye Türkiye’yi mahkum edenlerden sıkıldım. Derhal Merkez Bankası Başkanı istifa etsin ya da bir kararname ile faiz sıfıra düşsün. Ben faizin derdindeyim. Dolar isterse 100 liraya çıksın” şeklinde konuştu.

"FAİZLER SIFIRA ÇEKİLSİN"

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ı faiz konusunda eleştiren Özcan, “Bizim parti sözcüsüne de kızıyorum. Sayın Öztrak, 'Faizin düşmesi yanlış' diyor. Nesi yanlış Sayın Öztrak? Ben de ekonomistim diyor. Enflasyon sonuç. Bırak Sayın Cumhurbaşkanı faizi düşürsün. O konuda haklı. Tayyip Bey'e sonuna kadar destek veriyorum. Faizleri sıfıra çeksin ve kısa zamanda bu ülkeyi refaha ulaştırsın. Ben kendisinin bu konuda samimi olduğunu biliyorum." dedi.



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