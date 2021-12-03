Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yayımlanan yeni genelgeyle 'Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nda gerçekleşecek yeniliğe yönelik kararı imzalayarak onayladığı öğrenildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, 19 Temmuz 2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/8 sayılı Genelge ile kurulan "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanının veya gerektiğinde ilgili bakan yardımcısının başkanlığında; Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun karar vermeye yetkili üst düzey temsilcileri ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü ve engellilik alanında faaliyet göstermekte olup ulusal düzeyde en çok temsil gücünü haiz iki konfederasyonun üst düzey birer temsilcisinden oluşacak şekilde yeniden teşekkül ettirildi.

3 bakanlık ile 2 kuruma yeni atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu ile Maden Genel Müdürlüğüne ilişkin önemli atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığına personel alınacak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak.

Bazı bakanlık ve kurumlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.