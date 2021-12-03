Türkiye Gazetesi

AK Parti'nin kurucu üyesi ve eski turizm ve devlet bakanlarından Güldal Akşit, vefat etti. Akşit, Ankara'da koronavirüs tedavisi görüyordu.

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Soylu, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız Güldal Akşit ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal ablamıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

Güldal Akşit, 1960’ta Malatya’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışma hayatına başladı. AK Parti’nin kurucu üyesidir. 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan AKŞİT, 58. Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.



TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan Akşit, 9 Nisan 2009 tarihinde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçildi. 12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevi yaptı.



08 Temmuz 2011 - 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevi yaptı.



Güldal Akşit rahatsızlandı AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Güldal Akşit, tatilini geçirdiği Didim ilçesinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

