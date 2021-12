Türkiye Gazetesi

Ülkemizdeki milyonlarca engelliyi temsilen aramızda bulunan siz kardeşlerimi tebrik ediyorum. Dün paralimpik sporcularımızı külliyede ağırladık. Engelli sporcularımızın başarılarına çok daha farklı bir nazarla bakıyoruz. Her biri tek başına büyük bir başarı hikayesi olan engelli öğretmenlerimizin çocuklarımızı en güzel yetiştirmenin yanında engelli aşma konusunda da örnek olacaklar.



Kutsal vazifelerinde ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimizle ilgili müjdelerimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Meclis'e çok yakında sunacağız. Böylece öğretmenlerimizi ilk kez kapsamlı bir meslek kanununa kavuşturacağız.



Bugünkü ile birlikte hükümetlerimiz döneminde engelli ataması toplamda 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor.



"ÖZÜRLÜ, SAKAT, ÇÜRÜK GİBİ İNCİTİCİ SÖZLERİ TEMİZLEDİK"



Millet olarak mazisi 2200 yılı bulan köklü bir devlet geleneğine sahibiz. Bizler aynı zamanda tarih boyunca dünya siyasetine yön vermiş, ilimde sanatta edebiyatta çığır açmış bir milletin çocuklarıyız. Hz. Mevlana'nın pergel metaforunda olduğu gibi bir ayağımızı kendi değerlerimize saplıyoruz.



2005 yılında çıkarılan engelliler kanunu ile istihdamdan, ayrımcılığın önlenmesine kadar tüm sorunları çözdük. 2007 yılında BM engelli hakları sözleşmesini imzalayan ilk ülkeler arasında yer aldık. Engelli kardeşlerimizin her türlü kamu hizmetine kolaylıkla erişebilmelerini sağladık. Kaldırım, yaya geçidi, park gibi araçların erişebilir olmasını zorunlu hale getirdik. Özürlü, sakat, çürük gibi incitici sözleri temizledik.



"2030 ENGELSİZ VİZYON BELGESİNİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADIK"



Kamuya ait bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sıra bekleyen hiç bir vatandaşımız kalmadı. 2012 yılında bir ilke imza atarak, engellilere yönelik ayrı ve merkezi bir sınav sistemi getirdik.

Evde bakım hizmeti kapsamında 535 bin 805 vatandaşımıza aylık bin 800 TL ödeme yapıyoruz. Son 19 yılda eğitim, rehabilitasyon, evde bakım, girişimcilik, sağlık ve erşilebilirlik gibi pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.



Bir süredir üzerinde çalıştığımız 2030 Engelsiz Vizyon belgesinin hazırlıklarını tamamladık. Ülkemizin engellilerle ilgili çalışmalarına yön verecek bir yol haritası çıktı.

Sosyal hayatın yanı sıra siyasete katılmak isteyen engelli kardeşlerimizin önündeki bütün engeller kalkıyor.







