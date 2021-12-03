Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

TSK KOMUTA KADEMESİ İLE DENETLEMELERDE BULUNDU

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi. Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na gitti. Daha sonra Harekat Merkezi'ne geçen Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

VİDEO KONFERASN YÖNTEMİYLE TOPLANTI YAPILDI

Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Bu arada ziyaretin Suriye'de Esed rejimi sözde halk meclisinin Hatay'ı ve Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan açıklamalarının ardından yapılması dikkati çekti.

Hulusi Akar Suriye sınır hattındaki birlikleri denetledi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar’dan F-35 mesajı: Bu konuda tavrımız net Yerli deniz topunun test atışlarına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan F-35 sorunu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akar, aynı zamanda Rusya-Ukrayna gerilimine değindi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapacağı görüşmeye dikkat çekti.

Akaryakıt krizinden en az Türkiye etkilendi Pandemi ve arz talep dengesizliği akaryakıt fiyatlarını rekora taşıdı. Fiyatlar ABD’de yüzde 64, Fransa’da yüzde 35, İngiltere’de yüzde 42 arttı. Yabancı basın “En uygun benzin nereden alınır?” haberleri yapmaya başladı. Türkiye de pompadaki sübvansiyon ile her vatandaşa 1.500 TL’lik destek sağladı.