Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'te bölge ekonomisi için hayati öneme sahip milyarlarca liralık yatırımı açacağı, vatandaşlarla buluşacağı gün kanlı eller sahne aldı. Bölgede terör örgütünün bitişinden rahatsız olan güçler, devlet ile milletin kucaklaşmasını önlemek için bombalı tuzaklarını devreye soktu. Mardin'den mitinge takviye güç olarak giden çevik kuvvet polisinin özel aracının altına mıktanıslı EYP yerleştirildi. Arkadaşını almaya gittiğinde o polis memuru düzeneği fark etti. Patlayıcı, uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Bombalı tuzağın, CHP'nin Mersin mitingi ile aynı gün düzenlenmek istemesi kaos planının büyüklüğünü gözler önüne serdi.



Polis aracının altına tuzaklanan bomba

SİNSİ İŞ BİRLİKLERİ SAHNEDE

PKK/YPG'ye içeride ve dışarıda ağır darbelerin indirildiği süreçte, terörü hortlatmak için yoğun çaba harcandığına dikkat çeken AK Parti’den "Sinsi iş birlikleri sahneye konuluyor. Tek amaç bu bombayla, dağılan örgütteki çözülmeyi durdurmak ve kaos ortamı oluşturup ülkeyi ve siyaseti yeniden dizayn etmek. 2023 çok kritik bir tarih. O seçime giderken siyasi, askerî, ekonomik olarak birçok saldırı teşebbüsüyle karşı karşıya kalabiliriz. Ancak hiçbirine fırsat vermeyeceğiz. Huzur ortamını ortadan kaldırmaya çalışanlar var, ancak aradıkları fırsatı bulamayacaklar" açıklaması geldi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da bombalı tuzakla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Dağ, "Mardin'de görev yapan bir polis memurunun şahsi aracına yapılmış bir düzenek ve bununla Siirt'e geldiğinde infilak ettirmeyle ilgili bir planlama. Ayrıntılar soruşturma devam ettikçe ortaya çıkacaktır. 15 Temmuz'dan sonra ortaya konan kararlı hareketler ve terörü kaynağında bitirmeye yapılan işler terörü bitme noktasına getirmiş vaziyette. Bölgede huzur var. Biz devlet, hükûmet olarak fırsat vermeyeceğiz. Bu bölgedeki vatandaşlarımızla gönül bağımızı daha da arttıracağız. Bölge terörden arındırıldıkça ekonomik olarak sıçrama yapan noktada Siirt mitingini sabote etmek istediler. Mersin'le karşı karşıya getirmek gibi bir düşünceleri vardı belki. Huzur ortamını ortadan kaldırmaya çalışanlar var. Bu aracın altındaki düzenek sabah tespit ediliyor ancak kamuoyunda herhangi bir infial olmasın diye bilgilendirme biraz bekletilmiş. Bunun tespit edilmiş olması başlı başına bir emniyet görevlisinin dikkati olarak değerlendirilebilir. Bu süreçte ülkemizde bir terör eylemi gerçekleştirmek için yoğun gayretler var. Benim sahadan aldığım bilgiye göre takviye gelen polislerimizin birinin aracında bu eylem gerçekleştirilmek isteniyor. Terör denen belayı tekrar hortlatmak için çok sinsi işbirlikleri var. Ülkede tek amaç bu bombayla, Allah korusun gerçekleşmiş olsaydı, dağılmakta ve çözülmekte olan örgütteki çözülmeyi durdurabilmek, aynı zamanda kaos ortamı oluşturup ülkeyi hareketlendirmek ve oluşacak kaostan siyaseti dizayn etmek" ifadelerini kullandı.

REKABET HUSUMETE DÖNÜŞMESİN

Siirt’te kanaat önderleriyle bir araya gelen Erdoğan, 2023 seçimlerini işaret ederek “Millete hiçbir şey vadedemeyenler, Türkiye'yi geriyor, insanlarımızı kutuplaştırmaya çalışıyor” dedi. Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullandı: Girdiği bütün seçimlerden kaybederek çıkan bu zihniyetin ulaşacağı yerin ne olduğunu benim değerli kardeşlerim iyi bilir. ‘Benden sonra tufan’ mantığıyla daha da çirkefleşeceği anlaşılıyor. Bu oyuna asla düşmeyiz. Siyasi rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine izin veremeyiz. Kimsenin ateşe benzin dökme hakkı yok.

YATIRIM BEDELİ 2,5 MİLYAR

“Bugün de elimiz boş gelmedik. Şimdi burada şehrimize kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 2,5 milyar lirayı geçen 75 kalem eser ve hizmetin resmî açılışını gerçekleştiriyoruz. Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi 102 milyon dolarlık yatırım bedeliyle şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir yatırım. Tesis ülkemizin çinko ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayacak. Tesiste ilk etapta 500 kişiyle istihdam olacak. İleride 7 bin 500 kişiye burada iş sağlanacak. Böylece dışa bağımlı olduğumuz çinko ithalatı için yılda ödediğimiz bir milyar doların önemli bir kısmı ülkemizde kalacağı gibi önemli bir ihracat kapısı da açacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Kandil uzantılı siyasete yer yok Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te katıldığı 'Sivil Toplum Buluşmaları' programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin de bölgemizin de geleceğinde teröre ve Kandil uzantılı siyasete yer yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Siyaset meydanında çık karşımıza Siirt'te toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi, 'Kamu kurumlarını basıp, memurları tehdit etmeyi bırak da siyaset meydanında çık karşımıza.'