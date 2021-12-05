Bağcılar'da bir apartmanın 3'üncü katında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre olay, Yıldıztepe Mahallesi 548 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada yaşandı. Sabah saatlerinde binanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polisin ve itfaiyenin patlamanın ve yangının çıkış sebebine yönelik incelemeleri sürüyor.
Polisin ve itfaiyenin patlamanın ve yangının çıkış sebebine yönelik incelemeleri sürüyor.
Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi
05.12.2021 - 11:04 | Son Güncelleme: 05.12.2021 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Bağcılar'da apartmanın 3'üncü katında patlama meydana geldi.
Bağcılar'da bir apartmanın 3'üncü katında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bağcılar,bina,patlama,
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