Türkiye Gazetesi

Bağcılar'da bir apartmanın 3'üncü katında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Edinilen bilgilere göre olay, Yıldıztepe Mahallesi 548 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada yaşandı. Sabah saatlerinde binanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.







Patlama nedeniyle binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polisin ve itfaiyenin patlamanın ve yangının çıkış sebebine yönelik incelemeleri sürüyor.





Polisin ve itfaiyenin patlamanın ve yangının çıkış sebebine yönelik incelemeleri sürüyor.



<a class="related" title="Bağcılar’da korkutan yangın! 5 katlı binanın çatısı alev aldı" href="https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/811527.aspx" rel="external"> <span class="bqImage"> <img class="lazy related-news-image" src="https://icdn.turkiyegazetesi.com.tr/images/haberler/2021_11/orta/bagcilar-da-korkutan-yangin-5-katli-binanin-catisi-alev-aldi-1638048734.jpg" width="160" alt="Bağcılar’da korkutan yangın! 5 katlı binanın çatısı alev aldı" /> </span> <span class="bqNews"> <span class="bqTitle">Bağcılar’da korkutan yangın! 5 katlı binanın çatısı alev aldı</span> <span class="bqSpot">Bağcılar'da bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.</span> </span></a><br /> <a class="related" title="Bağcılar bir kişi, ailesinin evinde bomba patlattı" href="https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/809985.aspx" rel="external"> <span class="bqImage"> <img class="lazy related-news-image" src="https://icdn.turkiyegazetesi.com.tr/images/haberler/2021_11/orta/bagcilar-bir-kisi-ailesinin-evinde-bomba-patlatti-1636906580.jpg" width="160" alt="Bağcılar bir kişi, ailesinin evinde bomba patlattı" /> </span> <span class="bqNews"> <span class="bqTitle">Bağcılar bir kişi, ailesinin evinde bomba patlattı</span> <span class="bqSpot">İstanbul Bağcılar'da bir evde patlama yaşandı. Olay da ölen ya da yaralanan olmazken evin sahibinin oğlu, bomba düzeneği kurmaktan gözaltına alındı.</span> </span></a><br />