Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Bolu’da bulunan bir AVM’de iki grup arasında kavga çıktı. İddialara göre alışveriş merkezinde bulunan alkollü bir mekanda müşteriler ile işyeri sahibi arasında tartışma yaşandı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Yaşanan tartışmanın ardından AVM’den ayrılan müşteriler daha kalabalık şekilde geri geldi. Polis ekiplerinin de bulunduğu alanda işyeri sahibi ile bir süre konuşan grup, daha sonra tekme ve yumruklarla şahsa saldırdı.

AVM SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Alışveriş merkezinde bulunan sandalye ve masalarla birbirlerini darp eden grubu polis ekipleri güçlükle ayırdı. Savaş alanına dönen alışveriş merkezindeki kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Görüntülerde alışveriş merkezine kalabalık şekilde gelen grubun masada oturan işyeri sahibi ile bir süre konuştuktan sonra tekme ve yumruklarla saldırdığı ve polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği anlar yer aldı.

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